Osman Müftüoğlu: APOE4 gen grubu Alzheimer şansızlığı bakımından önemli belirleyicilerden biri

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Alzheimer hastalığı farklı belirtileri olsa da esas olarak bir bilişsel gerileme, bellek bozukluğu ile başlayıp neticede bellek kaybı ile sonuçlanan korkutucu bir sağlık sorunu. Tıbbi anlamda ‘Demans/Bunama’ ise bu hastalığın en korkutucu ve üzücü sonucu. Ama bilelim ki ‘demans’ sadece bir sonuç.

Ve her sonuç gibi onun da bir başlama ve ilerleme süreci var. Zaten bu nedenle de Alzheimer araştırmaları bu tatsız sonuçla neticelenen hastalığın neden ya da nedenlerine odaklanmış durumda. Diğer taraftan bu nedenlerden birini net ve açık olarak biliyoruz: Genetik! Peki, o genetik özellik ne? O genetik şansızlığın açılımında neler var?

APOE4 gen grubu Alzheimer şansızlığı bakımından önemli belirleyicilerden biri. Özellikle APOE4 geninin belirli bir versiyonunun tek bir kopyasını taşıyanların 85 yaşına kadar Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalleri genel nüfusa göre iki ila üç kat fazla. Ne var ki maalesef ‘dozaj faktörü’ burada da bir çarpan etkisi yaratıyor: APOE4’ün her iki ebeveyninden de miras alan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı 12 kat daha fazla. ‘APOE4 HOMOZİGOTLARI’ olarak adlandırılan bu bireylerin 85 yaşına kadar Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalleri yüzde 60’tır. Alzheimer’ın APOE4 gen grubu ile ilişkisini bir başka yazıda anlatacağım. Ama şimdilik şu bilgileri paylaşabilirim…

Bir: APOE4 genine sahip olup olmadığınızı bir nöroloji uzmanıyla işbirliği yaparak basit bir kan testiyle araştırmanız ve öğrenmeniz mümkün.

İki: APOE4 geniniz pozitif çıksa bile telaşa kapılmayın. Yapacağınız ve ısrarla uygulayacağınız bazı ‘Yaşam tarzı değişimleri’ ile bu olumsuz genin oluşturabileceği kötü sonuçlardan kurtulmanız kesinlikle mümkün. Kısacası Alzheimer’da da “Genetik miras kader değil” yeter ki siz bilinçli ve dikkatli biri olun, sizi izleyen hekiminizin sözünden çıkmayın.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı