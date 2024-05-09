Osman Kavala: Adalet herkes için gerekli

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala yeniden yargılama tartışmaları hakkında konuştu: “İnsanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.”

Fotoğraf: osmankavala.org

18 Ekim 2017’den beri tutuklu olan iş insanı Kavala’nın merkezinde olduğu yeniden yargılanma tartışması Aldülkadir Selvi’nin Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında Kavala ve diğer gezi tutukluları için yeniden yargılanma talebini dile getirmesiyle başlamıştı. Selvi’nin sözlerine sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli Selvi’yi ima ederek “Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım” demişti. Alparslan Türkeş’in oğlu AKP’li Tuğrul Türkeş de Kavala davasının Türkiye’yi yurtdışında zor durumda bıraktığını belirtmiş ve “Özgürlüklerin artması lazım” demişti. 2 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri Gezi Davası tutukluluları olmuştu.

Osman Kavala siyasiler arasında polemiklere neden olan yeniden yargılanma talebi hakkında X hesabından şu açıklamaları yaptı:

Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için gereklidir.

Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.