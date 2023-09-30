Osman Kavala: Karar hukuk ilkelerine değer vermeyen bir anlayışın ürünü

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, Yargıtay’ın Gezi davasındaki cezaları onaması üzerine bir mesaj paylaştı.

Fotoğraf: osmankavala.org

Yargıtay iki gün önce, sekiz sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıl hapis cezasını onadı.

Kavala, bununla ilgili bir mesaj yayınlandı.

Kavala’ya Özgürlük hesabından paylaşılan mesajda şunlar dendi: “Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur.”

Osman Kavala Açıklaması

30 Eylül 2023



Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür.



Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur.



Osman Kavala pic.twitter.com/rAARypmvjI Çok okunan İkonik çınar ‘vandalizm’ kurbanı: ‘Robin Hood ağacı’ artık yok — Kavala'ya Özgürlük (@FreeOsmanKavala) September 30, 2023

Ne olmuştu?

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’yı, TCK’nin 312/1 maddesi gereğince, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasındansa beraatine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs’ta TİP’ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtay’a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’yse talebin reddine hükmetmişti.

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Osman Kavala, 30 Eylül 2023 itibarıyla 2160 gündür hapiste.