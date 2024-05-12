Osman Gençer: Vize işi sadece sanayiciyi değil, her kesimi çileden çıkarır hal aldı

Schengen vizesi başvuru sistemleri yüksek oranda kapalı, ara ara açıldığında ise randevu yakalamak neredeyse imkansız.

Diyelim ki randevu alabildin, eziyet bu kadarla bitmiyor.

Randevu sahibi, kendisine verilen tarihten sonra vizesini çoğunlukla bir ay üzerinde uzayan bir takvimde elde edebiliyor.

Hadi, bu kadar uzun bekledik, bari bir işe yarasın diye düşünürken, başvuru sahibine bir darbe de tam burada iniyor.

Onca zahmete katlanarak yolu gözlenen canım vizeler, bir bakıyorsunuz çok kısa süreli verilmiş.

Ya da daha kötüsü olmuş, vizeye uygun görülmemişsiniz ve ret cevabı yemişsiniz.

Şimdi de duyduk ki, yoğunluk nedeniyle Almanya, İspanya ve İtalya’nın bu ayın sonuna kadar vize başvurularına kapıları kapatmış.

Anlayacağınız, süreç her geçen gün daha da kötüye gidiyor, şartlar daha da ağırlaşıyor.

Peki…

Bu durum böyle devam eder mi?

Bence eder, ama etmemeli.

Etmemesi için de başta Ege Bölgesi Sanayi Odası olmak üzere, diğer tüm iş dünyası temsilcileri çözüm arıyorlar, yetkili makamlarla görüşüyorlar.

Osman Gençer’in yazısı