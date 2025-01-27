Osman Gencer: İzmir valisi, meslek okullarının fabrikalarda sınıf açması talimatını verdi

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Bu gayreti gösterenlerden biri de İzmir Valisi Süleyman Elban…

Geçtiğimiz gün Torbalı Ticaret Odası’nı ziyaret eden Vali Elvan, meslek okullarının fabrikalarda sınıf açması talimatını verdi.

Vali Elban, son hamlesiyle meseleyi bir üst seviyeye taşıdı.

Meslek okullarının fabrikalarda sınıf açmaları ve öğrencilerin burada gerçek pratik eğitim görmeleri, bana göre oldukça faydalı bir çalışma olur.

Okul-fabrika sistemi birbirine bağlanır.

Meslek eğitimine güç kazandırılır.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, Vali Elban’la yaptıkları görüşmeden sonra, ilçedeki 70 fabrikada sınıf açacaklarını duyurdu.

Yeni sistemle, gençleri üretim süreçlerine daha iyi hazırlayacaklarını ve iş hayatına daha donanımlı başlatacaklarını söyledi.

Vali Elban’ın bu son talimatını gerçekten çok yerinde buldum…

Bence, sanayi bölgesi Torbalı için hayati bir adım atılıyor.

Osman Gençer’in yazısı