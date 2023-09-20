Osman Arolat: Türkiye, AB’siz olur mu?

Bu konu, birçok EKONOMİ Gazetesi okuruyla yaptığım görüşmelerde gündeme geldi. Avrupa’ya ihracat yapan bir iş insanı dostumun ilk tepkisi, ”Türkiye AB’siz olur mu?” şeklinde oldu. Ardından açıklama gereği duyup şöyle dedi:

“AB ülkeleri, ihracatımızın yüzde 40’ını oluşturuyor. İhracatımızın ilk beş sırasında onlar var. İthalatta da yine AB ülkelerinin ağırlığı var. Tam üyelik görüşmelerine geçtiğimizde dönemin güçlü AB çıpası ekonomimize güç kattı. Yaşadığımız son 10 yıllık dönem Türkiye’nin de AB’siz olamayacağını gösterdi. Yöneticilerimiz AB raporundaki yanlışlar ve abartılara net ve sağlıklı yanıt versinler. Ama AB ile ilişkilerin kopmasının değil, var olan eksikliklerimizi ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerektiğini konularına eğilsinler.”

AB ile iş ilişkisi içerisinde olan iş insanının gerçekçi değerlendirmesi buydu. Bu değerlendirmeye katılmamak bana göre de mümkün değil. Yönünü Batıya “muasır medeniyetlere” çevirmiş bir Türkiye, AB’den kopmanın değil, ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki sorunların çözülmesi gayretine kafa yormalıdır.

Osman Arolat’ın yazısı