Osman Arolat: Memur zammını erken seçim için altlık olarak görüyorum

Sendika başkanının açıklamasında belirttiği gibi, memur ve memur emeklilerine yapılan zamla yine tatmin edici bir sonuç ortaya koyulmuş oldu. O nedenle ben memur ve memur emeklilerine yapılan zammı da erken seçim için bir altlık olarak görüyorum. Bu muhtemel erken seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi tartışmalarına da son vereceğini düşünüyorum.
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