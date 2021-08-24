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Yaramazlara biraz batar!

Osman Arolat: Memur zammını erken seçim için altlık olarak görüyorum

Sendika başkanının açıklamasında belirttiği gibi, memur ve memur emeklilerine yapılan zamla yine tatmin edici bir sonuç ortaya koyulmuş oldu. O nedenle ben memur ve memur emeklilerine yapılan zammı da erken seçim için bir altlık olarak görüyorum. Bu muhtemel erken seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi tartışmalarına da son vereceğini düşünüyorum.

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DSÖ direktörü: Üçüncü dozlar ertelenmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, nüfusunun yalnızca yüzde 1-2’sini aşılayan ülkelere öncelik verilmesi için üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini söyledi.