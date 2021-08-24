Osman Arolat: Memur zammını erken seçim için altlık olarak görüyorum

Sendika başkanının açıklamasında belirttiği gibi, memur ve memur emeklilerine yapılan zamla yine tatmin edici bir sonuç ortaya koyulmuş oldu. O nedenle ben memur ve memur emeklilerine yapılan zammı da erken seçim için bir altlık olarak görüyorum. Bu muhtemel erken seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi tartışmalarına da son vereceğini düşünüyorum.

Osman Arolat’ın yazısı