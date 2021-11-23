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Yaramazlara biraz batar!

Osman Arolat: 650 kalem ilacın yokluğu insan yaşamını tehdit ediyor

650 kalem ilacın yokluğu insan yaşamını tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın sıkıntıyı önlemek için döviz kuru anlaşmasını günümüzde geçerli olan düzeye revize etmesi gerekiyor.

Eczanelerde 650 çeşit ilaç bulunmaması, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç için Euro kurunu 4.57 TL olarak belirlenmesinden kaynaklandığı, kamuoyunun bildiği bir olgu… Euro bugün 12.65 seviyelerinde dalgalanıyor. Bulunmayan ilaçların önemli bölümü hayati değerde olan çocuk antibiyotikleri, kolestrol hapları, diyabet hastalarının kullandığı insülin, alzheimer ve şizofreni ilaçlarından oluşuyor.                


2021 yılının ilaç kuru Euro fiyatı, 2020 yılının Şubat ayında 4.57 TL olarak belirlenmişti. O günden bu yana kurda hayati artışlar meydana gelince ilaç üreticisi olan firmaların, “zararına üretim yapmak mümkün değil” savıyla, 650 çeşit ilacın üretimini durdurdukları anlaşılıyor. Geçen yıllarda Aralık ayında başlayan sıkıntı, döviz değerinin hızlı yükselişi ve yanı sıra arz tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu yıl Ekim ayında yaşanmaya başladı. Sonuçta geçen yıllarda Aralık-Şubat arası dört ay kadar yaşanan bu sorun, bu yıl fiilen altı aya çıkarak ‘’yaşamsal bir sorun’’ konumuna dönüştü. Yeni kurun 2022 Şubat’ında belirlenecek olması o döneme dek ilaç üretiminin fiilen durması anlamını taşıyor.

Osman Arolat’ın yazısı

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