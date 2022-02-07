Oscar ödüllü ‘Parazit’in yönetmeni favori filmlerini açıkladı

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho’nun 2021’de vizyona giren filmler arasında en çok beğendikleri listesinde şu anda Türkiye’de de gösterilen ‘Drive My Car’ ve Netflix yapımı ‘Don’t Look Up’ da var.

Güney Koreli yönetmenin imzasını taşıyan ‘Parazit’ (Parasite) filmi, 2020’de ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 92’nci kez verdiği Oscarlarda en iyi film ödülüne layık görülmüştü. Kore dilindeki film, Oscar tarihine, İngilizce olmayan ancak bu dalda ödülü alan ilk uluslararası yapım olarak adını yazdırmıştı.

Bong Joon-ho’nun ‘Mickey7’ adlı kitaptan uyarlanacak yeni filminde Robert Pattinson’la çalışmak istediği bildirilmişti.

FILO adlı film dergisine verdiği söyleşide 2021 yılının en sevdiği sekiz filmini açıklayan yönetmenin listesi şöyle:

Don’t Look Up

Drive My Car

Flee

Sundown

Sorry We Missed You (2019)

The Mitchells vs. the Machines

Happening (L’événement)

Sewing Sisters

Japon yönetmen Ryûsuke Hamaguchi’nin bu yıl büyük beğeni toplayan filmi ‘Drive My Car’, Oscar ödüllerinde ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinin favorileri arasında yer alıyor.

Listede yer alan filmlerden olan ‘Don’t Look Up‘ın başrollerini Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence paylaşıyor. Film, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden.

Kendini tam bir ‘sinefil’ yani film bağımlısı olarak tanımlayan yönetmen ayrıca Ken Loach’ın 2019’da vizyona giren ‘Sorry We Missed You’ ve yine Hamaguchi’nin 2015 yapımı filmi ‘Happī Awā’yı izlemekten de büyük keyif aldığını söyledi.