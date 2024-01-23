Oscar adayları belli oldu

ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 96’ncı kez verilecek Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. ‘Oppenheimer’ en iyi film dahil 13 dalda adaylıkla zirveye otururken, onu 11 adaylıkla ‘Poor Things’ takip etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 10 Mart’ta Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda düzenlenecek törenle verilmesi planlanan 96’ncı Oscar ödüllerinin adaylarını duyurdu.

Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ filmi en iyi film ve en iyi yönetmenin de aralarında olduğu 13 dalda aday gösterildi. Onu 11 adaylıkla, Yorgos Lanthimos’un özgün bir Frankenstein hikayesini anlattığı ‘Poor Things’ takip etti.

Martin Scorsese

Martin Scorsese tarihe geçti

Martin Scorsese’nin 1920’lerde Oklahoma’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen yerli halkı ve FBI’ın soruşturmasını konu edinen ‘Dolunay Katilleri’ ise 10 adaylık aldı.

81 yaşındaki Scorsese, yönetmenliğe aday gösterilen en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.

Gişede rekor kıran ‘Barbie’ de 8 adaylık kazandı.

Kadınlar tarih yazdı

Oscar tarihinde ilk kez, en iyi film dalında aday gösterilen 10 filmden üçü (Justine Triet’nin ‘Bir Düşüşün Anatomisi‘, Greta Gerwig’in ‘Barbie’ ve Celine Song’un ‘Başka Bir Hayatta’) bir kadın yönetmen tarafından yönetildi.

96’ncı Oscar Ödülleri için yarışacak yapımlar ve isimler şöyle:

Past Lives

En İyi Film

American Fiction

Bir Düşüşün Anatomisi

Barbie

The Holdovers

Dolunay Katilleri

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

The Zone of Interest

En İyi Yönetmen

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Justine Triet (Bir Düşüşün Anatomisi)

Martin Scorsese (Dolunay Katilleri)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Bir Düşüşün Anatomisi – Sandra Hüller

En İyi Kadın Oyuncu

Annette Bening (Nyad)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Lily Gladstone (Dolunay Katilleri)

Sandra Hüller (Bir Düşüşün Anatomisi)

Oppenheimer – Cillian Murphy

En İyi Erkek Oyuncu

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Nyad

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Dolunay Katilleri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Robert De Niro (Dolunay Katilleri)

Mark Ruffalo (Poor Things)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Sterling K. Brown (American Fiction)

Oppenheimer

En İyi Uyarlama Senaryo

American Fiction (Cord Jefferson)

Barbie (Greta Gerwig, Noah Baumbach)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Poor Things (Tony McNamara)

The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Özgün Senaryo

Bir Düşüşün Anatomisi

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Four Daughters

En İyi Belgesel

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Dagys in Mariupol

Napolyon

En İyi Görsel Efekt

The Creator

Godzilla: Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napolyon

Maestro

En İyi Sinematografi

El Conde

Dolunay Katilleri

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Holdovers

En İyi Kurgu

Bir Düşüşün Anatomisi

The Holdovers

Dolunay Katilleri

Oppenheimer

Poor Things

Barbie

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Barbie

Dolunay Katilleri

Napolyon

Oppenheimer

Poor Things

Poor Things

En İyi Kostüm Tasarımı

Barbie

Napolyon

Oppenheimer

Poor Things

Dolunay Katilleri

Golda

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

American Fiction

En İyi Film Müziği

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

En İyi Özgün Şarkı

It Never Went Away (American Symphony)

I’m Just Ken (Barbie)

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

Wahzhazhe (A Song for My People) (Dolunay Katilleri)

What Was I Made For? (Barbie)

En İyi Ses Miksajı

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Çocuk ve Balıkçıl

En İyi Animasyon

Çocuk ve Balıkçıl

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Öğretmenler Odası

Yabancı Dilde En İyi Film

Io capitano (İtalya)

Perfect Days (Japonya)

Society of the Snow (İspanya)

Öğretmenler Odası (Almanya)

The Zone of Interest (Birleşik Krallık)

En İyi Yapım Tasarımı

Barbie

Dolunay Katilleri

Napolyon

Oppenheimer

Poor Things

Canlı Aksiyon Kısa

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Kısa Animasyon

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Kısa Belgesel

Nǎi Nai & Wài Pó

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between