Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oruç Reis gemisi için işletme ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis sismik araştırma gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 11 Haziran’da açık ihale usulüyle edilecek işin süresi 731 gün olarak belirtildi.

Reklam

İsteklilerin, son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4500 grostondan büyük araştırma, yük veya yolcu gemisi işlettiğine belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Oruç Reis geçen yıl ağustos ayında Akdeniz’in doğusunda hidrokarbon araştırması yapmak üzere gönderilmiş, bu hamle, Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynaklar üzerindeki egemenlik iddialarının birbiriyle örtüşmesi nedeniyle iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Son olarak, Ankara, ‘diplomasiye imkan tanımak’ için, Türkiye’ye yaptırımların tartışılacağı ekim ayındaki AB zirvesi öncesinde Oruç Reis’i tartışmalı sulardan çekmiş, ancak zirveden tatmin edici sonuçlar çıkmamasının ardından gemiyi geri göndermişti. Türkiye, Oruç Reis’in çalışma süresini 15 Haziran’a kadar uzattığını duyurmuştu.

Reklam

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis, AB zirvesi öncesi limana döndü

Oruç Reis için yeni Navtex: Çalışma süresi uzatıldı

SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.