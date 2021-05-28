Oruç Reis gemisi için işletme ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis sismik araştırma gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 11 Haziran’da açık ihale usulüyle edilecek işin süresi 731 gün olarak belirtildi.

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İsteklilerin, son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4500 grostondan büyük araştırma, yük veya yolcu gemisi işlettiğine belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Oruç Reis geçen yıl ağustos ayında Akdeniz’in doğusunda hidrokarbon araştırması yapmak üzere gönderilmiş, bu hamle, Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynaklar üzerindeki egemenlik iddialarının birbiriyle örtüşmesi nedeniyle iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Son olarak, Ankara, ‘diplomasiye imkan tanımak’ için, Türkiye’ye yaptırımların tartışılacağı ekim ayındaki AB zirvesi öncesinde Oruç Reis’i tartışmalı sulardan çekmiş, ancak zirveden tatmin edici sonuçlar çıkmamasının ardından gemiyi geri göndermişti. Türkiye, Oruç Reis’in çalışma süresini 15 Haziran’a kadar uzattığını duyurmuştu.