Örsan K. Öymen: Türkiye için umutlu olmak çok zor görünüyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Halk TV operasyonu da, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları sonrasında gerçekleşti. İmamoğlu, kendisi hakkında açılan soruşturmaların, davaların çoğuna aynı bilirkişinin atandığını ve bilirkişi, savcılar, hâkimler tarafından usule, mevzuata, yasaya aykırı işlemler gerçekleştiğini belgeleriyle açıkladı.

Bu yasadışı işlemleri yapanlar hakkında soruşturma açılacağına, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek, seçimleri serbest ve özgür olmaktan çıkartmak için, İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı; gazeteci-yazar Barış Pehlivan’ın söz konusu bilirkişiyle telefonda röportaj yapması ve bunun yayımlanması da, Halk TV çalışanlarının gözaltına alınmalarına ve tutuklanmalarına yol açtı!

Öte yandan, teğmenlerin ihraç edilmesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, emperyalistlerin istediği biçimde, milli bir ordu olmaktan çıkıp, ümmetin ve AKP’nin ordusu olması yolunda bir adım daha atıldı!

Muhalefetin zaafları da dikkate alınacak olursa, Türkiye için umutlu olmak çok zor görünüyor!

Örsan K. Öymen’in yazısı