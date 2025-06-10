Orkun Ün: Bayram boyunca birçok kişi yollara kurulan radarlardan şikâyetçiydi…

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İlk kez herkesin aynı anda isyan ettiğini okuyorum…

Bayram boyunca birçok kişi yollara kurulan radarlardan şikâyetçiydi…

‘Tuzak kuruluyor bize, bu ne iş kardeşim’ isyanları her yerdeydi. İş öyle ileriye gitti ki bakanlık radar bulunan noktaları açıklamak zorunda kaldı.

Kitabın ortasından konuşacağım ‘hız yapmazsanız biraz daha uzun yaşarsınız.’

Evet bu sene radar noktaları artırıldı çok belli.

Her yere radarlar kuruldu çok net.

Ama gördünüz mü sayıları…

Kaza ve ölüm oranlarını…

Eskiye göre azalmış.

Üstelik ciddi oranda azalmış.

Demek ki neymiş?

Bizim böyle tedbirlere ihtiyacımız varmış.

Orkun Ün’ün yazısı