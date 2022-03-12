Orhan Uğuroğlu: ‘Yokların efendisi’ Erdoğan

“Ver papazı, al papazı” dedi ve papaz Brunson’u verdi ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili Fethullah Gülen alçağını Türkiye’ye veren yok,

“FETÖ’nün siyasi ve siyasetçi ayağı var” deniyor, ama ortaya çıkarmak için harekete geçen cumhuriyet savcıları yok,

“15 Temmuz’un faili şerefsiz Birleşik Arap Emirliği” dediler ama Saray’a davete karşı tepki yok,

Rusya ile Türkiye arasında arabuluculuk hayali var ama Türkiye’nin önerisini ciddiye alan yok,

Suriye ile inadına görüşmeyip 5,5 milyon sığınmacıya 100 milyar dolar harcandı, harcanmaya da devam ediliyor ama onları ülkesine geri gönderme niyeti yok…

Özetle söylemem gerekir ki;

– Yokların efendisi; Erdoğan.

– Tokların efendisi; Erdoğan.

– Zamların efendisi; Erdoğan.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı