Orhan Uğuroğlu: Yandaşları açıklar, AKP uygular

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir” dedi. Piyasalarda, “AKP iktidarı vatandaşın bankalardaki dövizlerine el koyacak…” sözü dalga dalga yayıldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüccar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tek kelime açıklama yapmadılar.
Neden?
AKP’li ceza hukukçusu neden durup dururken, “OHAL” dedi…
Bilin ki;
– Bunlar AKP’nin algı operasyonlarıdır.
Nabız yoklama, toplumsal tepkiyi ölçme taktikleridir.
Hatırlarsanız yüzde 50 barajının düşürülmesinde, Devlet Bahçeli’nin Alâeddin Çakıcı’ya af istemesinde de aynı algı operasyonunu yaptılar.
Yandaşları açıklar, AKP uygular.