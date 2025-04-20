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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Uyan Erdoğan uyan…

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Putin dedi ki; “Orada siyasi, güvenlik ve tamamen ekonomik olmak üzere pek çok sorun var,” Düne kadar neredeyse her ay Erdoğan ile konuşan Putin, Suriye konusunu neden Katar Emiri ile konuştu? Türkiye’yi ve Erdoğan’ı neden dışladı? İşte şimdi 5 Türki Cumhuriyetinin Kıbrıs Rum kesimini resmen tanıyarak büyükelçilik açma kararlarını irdeleyelim.


Bu noktada şunları da anımsatayım; Erdoğan, Putin ile 24 Kasım 2024’te telefonla görüştü. 27 Kasım 2024’te Ahmet el Şara önderliğinde HTŞ ve muhalif güçler Şam’a saldırıya geçti. El Şara 8 Aralık’ta Şam’a girdi, Esad, Moskova’ya kaçtı. Erdoğan, Putin ile en son 3 Aralık 2024’te telefonda görüştü. O gün bugün görüşmediler.

Erdoğan, ne yapacağını bilmiyor, susup bekliyor, Türkiye’nin dış politika açısından resmen çok büyük bir skandal. Peki, Türk Cumhuriyetleri Putin’den habersiz hatta onaysız böyle bir karar alabilirler miydi? Elbette alamazlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’den tek bir kelime tepki yok. Bu gelişmelerden sonra 5 Türki devletin Kıbrıs politikasının arkasında Putin olduğunu vurgulayarak diyorum ki; Putin, Erdoğan’dan intikam aldı. Uyan Erdoğan uyan… Uyan muhalefet uyan…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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