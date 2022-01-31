Orhan Uğuroğlu: TÜİK başkanı, ENAG’ı dava ettiği için azledildi

Saraydan aldığım net bilgiye göre ENAG adlı bilim insanlarından oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubunu dava ettiği için TÜİK Başkanı azledildi. Açılan davada hâkim, TÜİK rakamları ile ENAG rakamlarını ister istemez mukayese edecektir ki; TÜİK mi haklı, ENAG mı haklı ortaya çıkacaktır.

Gerçek rakam ENAG’ınki çıkarsa ne olacak?

TÜİK rezil kepaze olmayacak mı? Gerçek ortaya çıkmayacak mı?

Elbette çıkacak… Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ENAG’ın gerçek rakamını görüp AKP iktidarına isyan etmeyecekler mi? TÜİK’in kendi yaptığı TÜFE ve ÜFE ile bağımsız ekonomi bilim adamlarının TÜFE ve ÜFE rakamlarının mukayesesi mahkemede yapıldığı ve gerçek ortaya çıktığı zaman inanın bana

– Milletin kandırıldığı ortaya çıkar,

– TÜİK tüm itibarını yargı kararı ile kaybeder,

– Hatta Erdoğan istifa etmek zorunda kalır…

Saraydaki kıdemli danışman kaynağım AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılan bu dava nedeniyle TÜİK Başkanı Erdal Dinçer’e çok kızdığını ve görevinden azlettiğini söyledi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı