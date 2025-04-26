Orhan Uğuroğlu: TRT ile Anadolu Ajansı anayasayı açık ve net şekilde çiğniyor

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları başlıklı anayasa maddesi şöyle: Madde 133- 3. Fıkra: “Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.”

Anayasa ve TRT yasasında, ‘tarafsızlık’ hükmünü kim uygulayacak? Elbette TRT’nin bugün görevde olan şu Yönetim Kurulu uygulayacak. TRT haberlerine gelince az önce anayasa ve yasanın çok açık ve net ‘tarafsızlık’ hükmünü yazdım. TRT Yönetim Kurulu ile Anadolu Ajansı Yönetim kurulları anayasayı açık ve net şekilde çiğniyor. Suç işliyorlar, suç…

Her ikisi de iktidarın kanalı durumunda. Dün TRT 1 ile TRT Haber yayınları izledim. Muhalefet partilerini yok sayıyorlar. Silivri’deki deprem sonrası sanki muhalefet ve CHP’li belediyeler hiçbir faaliyet göstermiyorlar. TRT de Anadolu Ajansı da düşman hukuku uyguluyor. Çünkü başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bir düşman ülke aleyhine nasıl haber yapılırsa öyle haber ve canlı yayın programları yapıyorlar. Onların yalan dolanlarına RTÜK kalkanı var. Özgür medyaya ise RTÜK infazı var.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı