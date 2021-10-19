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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: TBMM’nin iradesi mi yoksa Bahçeli’nin iradesi mi önemli?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen ancak sürpriz şekilde istifa eden üyelerden Hamit Kocabey adına oğlu Nizamettin Kocabey şu açıklamayı yaptı:

“HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım.


Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

İşte size siyasi baskının en çarpıcı örneği…

İşte yargının geldiği nokta tam da budur.

Sizlere soruyorum;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi mi önemli?

Devlet Bahçeli’nin iradesi mi önemli?

Hamit Kocabey, Meclis’e ve kamuoyuna görevden azlinin istenmesinin gerekçesini açıklamak zorundadır.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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