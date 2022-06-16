Orhan Uğuroğlu: Soylu’nun çıkışının ardında kim aday olacak mücadelesi var

Bu iddiaları kendisine karşı, “Kumpas” olarak algılayan ve iddiaların kaynağının da Özdağ olduğunu düşünen Süleyman Soylu ki hakaretlerini bir kenara bırakarak yazayım şunları söylemişti;

– “Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir…”

İstihbarat deyince akla hangi isim gelir? Arif’e tarif gerekmez…

İşte iddia odur ki Soylu’nun bu çıkışının ardında aslına Erdoğan’ın yerine kim aday olacak mücadelesi, çekişmesi ve kavgası vardır.

– Tabii ki Soylu’nun da istihbarat ağı vardır, siyasi hedefleri de vardır.

– MHP ve lideri Devlet Bahçeli’nin desteği de Soylu’nun arkasındadır.

Saraydaki kaynağım bunları anlattıktan sonra dedi ki,

– Kendisine yönelik kumpaslar karşısında nokta atış ile “farkındayım” mesajı verdi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı