Orhan Uğuroğlu: Son kararın mı Erdoğan?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günler önce dedi ki;

– “Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar’ın ne olduğunu biliyoruz…”

Bu sözler vatandaşlar tarafından o kadar büyük tepki ile karşılandı ki Erdoğan fikir değiştirerek dedi ki;

– “Türkiye, 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Son kararın mı Erdoğan?

Aslında bu 180 derece dönüşün nedeni Erdoğan siyasetinin bitik halinin en somut örneğidir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı