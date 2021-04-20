Orhan Uğuroğlu: Sizleri ‘165 milyar dolar nerede?’ diye sormadığınız için kınıyorum

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “128 milyar dolar nerede?” sorusuna, “2019 ve 2020 yıllarında 30 milyar dolar cari açık, 31 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı, 50 milyar dolar reel sektörün pozisyon azaltması ve hane halkının 54 milyar ABD doları tutarında döviz ve altına yönelmesi” diye yanıt verdi.

Kavcıoğlu’nun açıklamasına göre Merkez Bankası döviz işlemleri toplamının 165 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Demek oluyor ki CHP de İYİ Parti de “128 milyar dolar nerede?” diye vatandaşı yanlış yönlendiriyorlarmış.

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İlahi Kemal Kılıçdaroğlu, ilahi Meral Akşener bu nasıl muhalefet? Sizleri, “165 milyar dolar nerede?” diye sormadığınız için kınıyorum.

AKP’li Mahir Ünal ve Nurettin Canikli’yi de kınamayı ihmal etmem çünkü onların açıklamaları da başkan Kavcıoğlu tarafından tekzip edildi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı