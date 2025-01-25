Orhan Uğuroğlu: 'İstanbul'daki gökdelen otellerin çoğunda yangın merdivenleri otelin içinde'

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Kartalkaya’daki Grand Kartal yangın faciası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından üst düzey bir görevli arayarak şu bilgileri verdi: Kültür ve Turizm Bakanlığının “Turizm yatırım işletme ve kuruluşlar denetimi hakkında Yönetmelik” mevzuatının 5’inci maddesinde şu hükmü var:

“Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi bakanlığın yıllık programları çerçevesinde bakanlık kontrolleri veya müfettişleri tarafından yapılır.”

Sayın Uğuroğlu, Aralık 2024 yılı itibari ile Türkiye’de 21.000 adet Turizm Bakanlığından yıldız verilen tesis vardır. 1 milyon oda, 2 milyonu geçkin yatak kapasiteli işletme var ülkemizde. Buna karşı bu otellerin yıllık denetimlerinin yapılabilmesi için bakanlıktaki nitelikli kontrol sayısı 60 kişi civarındadır. Kim neyi ne zaman denetleyecektir?

Sayın Uğuroğlu, buradan başka bir skandalı daha açıklayacağım. İstanbul’daki gökdelen otellerin bir çoğunda yangın merdivenleri otelin içindedir. Kartalkaya faciası sonrası öncelikle bu oteller gerek bakanlık gerekse belediye itfaiyeleri tarafından acilen denetlenmelidir.

Değerli okurlarım, önce şunu söyleyeyim: Bolu Belediyesi Büyükşehir olmadığı için bu otel belediyenin mücavir alan dışında kalıyor. Yani belediyenin hiç suçu yok. Zaten Otel sahibi itfaiyeye yaptığı başvuruyu da geri almış. 21 bin oteli sadece 60 kişi denetleyecek ki kişi başına 350 otel düşüyor. İşte rezalet, işte skandal budur. Ayrıca yangından bu yana hiçbir gazeteci ya da uzman şunları sormuyor.

Bu otelin mimarı kim?

Uçurum kenarına inşaat ruhsatı nasıl verildi?

Yangın anında otelin dört bir yanına itfaiye girmesi için gerekli yollar neden projede bırakılmadı?

Bu projenin mimarı ile Turizm Bakanlığında projeyi onaylayıp inşaat izni veren ve sonrasında işletme ruhsatı veren bürokratlar gözaltına neden alınmıyor?

Orman Genel Müdürlüğünün itfaiyesi Kartalkaya’da neden yok?

Tüm medya “sorumlu” arıyor. İşte size sorumlular, işte skandallar zinciri işte özellikle İstanbul’daki gökdelen oteller uyarısı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı