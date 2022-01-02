Orhan Uğuroğlu: İpin ucunu öyle kaçırdılar ki artık ne hedef ne de millete verecekleri vaat kaldı

2021 yılında yapılan zamlar, yüksek faiz, yüksek döviz kurları gerçekleşirken, “AKP kabinesi 2021’i, “Kayıp Yıl” ilan edecek ve 2021’de tüm zamları yaparak 2022’de zam yapmayacak” diye düşünmüştüm.

Bu uyanıklığın amacını ise Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seçimine düşük enflasyon ve faiz ile makul döviz kuru ile girmek olduğunu tahmin etmiştim.

1 Ocak 2022’ye zam yağmuru ile girince anladım ki yanılmışım.

Bu yanılmam aslında AKP iktidarının, “çöküş” görüşümü de güçlendirdi.

Yani ipin ucunu öyle kaçırdılar ki artık ne hedefleri kaldı, ne millete verecekleri vaatleri kaldı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı