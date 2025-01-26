Orhan Uğuroğlu: Hesap sorulmasını mı istiyorsunuz? Tek yol, muhalefeti en az 400 oyla meclise göndermek

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Turizm Bakanı Kartalkaya’daki yangında bakanlığının ve Bolu valiliğinin hiçbir suçu olmadığını yandaş Ahmet Hakan’a vurgulayıp tek suçu Bolu Belediyesine yükledi. Bakın, Selçuklu İlçe ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanları kimler?

2004: Adem Esen ve Büyükşehir Tahir Akyürek – AKP

2009: Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir: Tahir Akyürek – AKP

2014: Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir: Tahir Akyürek – AKP

2019: Uğur İbrahim Altay ve Akyürek vefatı ile Büyükşehir: Uğur İbrahim Altay – AKP

2024: Ahmet Pekyatırmacı – AKP

Eğer CHP’li belediye başkanları olsaydı hem iktidar hem yandaş medya yeri göğü birbirine katarlardı. Anayasa’nın 98. Maddesi şöyle:

“Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106’ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.”

Anayasa’nın 104. Maddesi Recep Tayyip Erdoğan’a 2 ayrı görev tanımlar:

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Hem yürütmenin başı hem de soruşturulamaz. İşte bu durumun anlamı hukuken şudur: Sorumsuz ve suçsuz iktidar

Dikkatinizi çekerim: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Meclis soruşturması” açılamaz. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için soruşturma meclise verilecek önerge için 360+1 oy gerekir. Önergenin kabulü için ise meclis genel kurulunda 400+1 oy gerekir. 16 Nisan referandumu ile kurulan bu ucube rejimde ne cumhurbaşkanı ne yardımcısı ne de bakanlar SORUŞTURULAMAZ.

Gerçek fıkralar değil mi? Fıkralar bitmedi, bir tane daha var ki tam bir koruma kalkanı. İşte 106. Maddenin 8. Fıkrası:

“Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Ölene kadar dokunulmazlık zırhı. O halde büyük Türk Milletine diyorum ki; Hesap sorulmasını mı istiyorsunuz? Tek yol muhalefeti en az 400 oyla meclise göndermek.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı