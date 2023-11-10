Orhan Uğuroğlu: Hepinizi suçluyorum

Siyasi Parti liderleri,
Türkiye Barolar Birliği,
Televizyon ve gazete sahipleri,
Televizyoncular, gazeteciler, yazarlar, yorumcular,
Hukuk Fakültelerinin dekanları ve öğretim üyeleri,
Rektörler,
Hukuk uzmanı; Profesörler, Doçentler, Doktorlar,
Avukatlar,
Emekli hâkim ve savcılar,
Sivil Toplum Kuruluşları…
Hepinizi suçluyorum.
Çünkü…
Birinci yargı krizi:
16 Nisan referandumunda 1,7 milyon, kanuna aykırı şekilde kullanılan mühürsüz oylar YSK tarafından “geçerli” kabul edilip, 1,3 milyon farkla parlamenter rejim tarihe gömülürken neredeydiniz?
İkinci yargı krizi:
Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez adaylık başvurusu YSK tarafından anayasaya aykırı şekilde çiğnenirken neredeydiniz?
Unutmayın ki bu Yargıtay’ın üyeleri YSK üyelerini seçenlerdir.
Üçüncü yargı krizi:
Can Atalay kararlarıdır.
Birinci derece mahkeme de Yargıtay da Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor.