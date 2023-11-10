Orhan Uğuroğlu: Hepinizi suçluyorum

Siyasi Parti liderleri,

Türkiye Barolar Birliği,

Televizyon ve gazete sahipleri,

Televizyoncular, gazeteciler, yazarlar, yorumcular,

Hukuk Fakültelerinin dekanları ve öğretim üyeleri,

Rektörler,

Hukuk uzmanı; Profesörler, Doçentler, Doktorlar,

Avukatlar,

Emekli hâkim ve savcılar,

Sivil Toplum Kuruluşları…

Hepinizi suçluyorum.

Çünkü…

Birinci yargı krizi:

16 Nisan referandumunda 1,7 milyon, kanuna aykırı şekilde kullanılan mühürsüz oylar YSK tarafından “geçerli” kabul edilip, 1,3 milyon farkla parlamenter rejim tarihe gömülürken neredeydiniz?

İkinci yargı krizi:

Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez adaylık başvurusu YSK tarafından anayasaya aykırı şekilde çiğnenirken neredeydiniz?

Unutmayın ki bu Yargıtay’ın üyeleri YSK üyelerini seçenlerdir.

Üçüncü yargı krizi:

Can Atalay kararlarıdır.

Birinci derece mahkeme de Yargıtay da Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı