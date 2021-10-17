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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Hakim, savcı, vali, müdür hepsi AKP tarafından atansın

Valilerin, kaymakamların önemli bir kısmının AKP il ve ilçe başkanı gibi görev yaptığından şikâyet eden muhalefet partileri ne kadar da haklıymış. Hatırlarsanız MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, 2014’te halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilen ve AKP’den istifa eden Recep Tayyip Erdoğan için şu teşhisi koymuştu:

a)Ya Erdoğan’ı Anayasaya uyduracağız,


b)Ya da Anayasayı Erdoğan’a uyduracağız.

Bahçeli ve Erdoğan karşılıklı ağır hakaretlerle geçirdikleri günlerden sonra Bahçeli kararını “b” şıkkından yana kullandı. AKP ve MHP tarafından hazırlanan “Tek Adam Rejimi” ile Partili Cumhurbaşkanı yolu da açıldı. 2018’de halk tarafından seçilen Erdoğan’ın iki şapkası oldu:

AKP Genel Başkanı,

Cumhurbaşkanı…

Erdoğan hem devlet görevi hem de parti görevi üstlenir de Ayşe Bektik Hanım durur mu? O da işte hem AKP de hem de Dışişleri Bakanlığı’nda görev üstlenmiş. O halde;

Yüksek Yargı Başkanları, Hâkimler, Savcılar,

Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları,

Merkez Bankası Başkanı, Kamu Bankalarının Genel Müdürleri,

Diyanet İşleri Başkanı,

Valiler, Kaymakamlar,

Genel Müdürler, il ve ilçe müdürleri de partili olsunlar.

Hatta Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanmasınlar, AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni anayasaya da hüküm konularak AKP tarafından atamaları yapılsın. Bugün AKP, yarın başka bir parti olur fark etmez. Parti Devletinin kuruluşu da böylece tamamlanır.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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