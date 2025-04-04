Orhan Uğuroğlu: Gençlerin bir günlük alışveriş boykotundan panik atak oldular

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Gençlerin bir günlük alışveriş boykotundan öyle korktular ki panik atak oldular. Gençlerin açtığı bu yolda 23 yıllık iktidarın psikolojini bozup erken seçime gitmeleri için eylem önerilerimi sürdürüyorum:

Türk İş, Hak İş ve Disk ayrı ayrı günlerde birer günlük genel grev ve her ay birininiz miting yapın.

Türkiye Barolar Birliği bir günlük duruşmalara girmeme eylemi yapın.

Doktorlar acil dışında bir gün görev yapmasın.

Öğretmenler bir gün derslere girmesin.

Belediyeler bir gün çöpleri toplamasın, toplu taşıma yapmasın.

Muhalefet partileri ve özellikle CHP ile İYİ Parti mitinglerle erken seçim çağrısı yapsın. Gerisi otomatik gelir iktidar erken seçim kararı almak zorunda kalır. Çünkü; Bu iktidar artık yok hükmündedir… Bir daha iktidarda kalmaları büyük Türk milletine fazladan bir gün eziyet çektirmektir. İlk seçimde bunları boykot edin ve oy vermeyin ve sandığa gömün.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı