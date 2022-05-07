Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ın mal varlığında bu lüks gökdelen var mı?

Türkiye’den kimler bu bağışları yapıyorlar? Erdoğan ailesi sadece Amerika’nın değil dünyanın en pahalı yerleşim yeri olan, “New York Manhattan”da neden lüks gökdelen yaptı?

“67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası” bağışlarla mı, yoksa Erdoğan ailesi tarafından yasal yollarla elde edilen gelirlerle mi yapıldı?

Recep Tayyip’in mal varlığında bu lüks gökdelen var mı?

Hatırlatayım: Ankara’nın doğal gaz ihalesini alan Başkent Gaz şirketinin Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ensar Vakfı’na 2017 tarihinde 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkmıştır.

Kızılay’ın “vergiden kaçınma” nedeniyle bu yolu kullandığı açıklanmıştı. Evet vergi kaçırma yerine bulunan yöntemdir: “Vergiden kaçınma”

Erdoğan ailesinin Amerika’daki diğer yatırımı da çok önemli.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı