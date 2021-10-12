Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ı dinleyince ‘Eyvah yandık’ dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki: “Zamları 3-5 kat fazla yapmamız gerektiği halde yapmıyoruz…”

Bu sözleri dinleyince eyvah yandık dedim.

Aklıma merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başbakanlığı dönemi ile Erdoğan gibi ekonomist olan dönemin başbakanı Tansu Çiller’in yarattıkları döviz patlaması ve devalüasyonlar geldi.

Enflasyon zirve yaptı, dolar ikiye katlandı, faizler yüzde binleri buldu ekonomi çöktü. Anlaşılan o ki ekonomist Erdoğan da onların yanlış baskıcı kur ve zam politikalarını izliyor. Reel faiz ve döviz kuru uygulanmıyor, yapılması gereken zamlar yapılmıyor ve biriktiriliyor. Bu tabloyu MHP’liler de seyrediyor.

Bakın buraya yazıyorum. Seçimler öncesi asgari ücretliye, emekliye, memura, işçiye seçim kazanmak için Erdoğan musluğu açacak. Millet aldığı zamlarla mutlu olacak… Ama seçim sonrası faizler de döviz de zamlar da enflasyon da çok fena patlayacak. Yüzde 100’ü aşan zam yağmuru ile biriktirilen zamlar, yağmur değil ceviz büyüklüğünde dolu taneleri gibi yağacak… Zamların ertelenmesi, kurun baskı altına alınması bilin ki seçim yatırımıdır.

Bu gidiş seçim sonrası ekonominin dibe vuracağının ve devalüasyon yapılacağının açık ve net bir sinyalidir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı