Orhan Uğuroğlu: Erdoğan üçüncü kez aday olma şansını yok etti

Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz’ı 3. kez HSK üyeliğine seçseydi; Kendisinin de 3. kez aday olma kapısını açacaktı.

Ancak Erdoğan doğruyu yaptı, Anayasa hükmünü çiğnemeyerek Mehmet Yılmaz’ı yeniden seçmedi ya da seçemedi.

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İşte bu püf noktasını; yani HSK seçiminde Mehmet Yılmaz örneğini bugüne kadar kendi benliğimden sakladım ki ne yazdım ne de televizyonlarda söyledim.

Sonuç olarak hukuken demem o ki;

Erdoğan, Erdoğan’ın 3. kez aday olma şansını yok etti.

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Çünkü Cumhurbaşkanı da Anayasanın 101. maddesine göre “Cumhurbaşkanı en fazla 2 kez seçilebilir” hükmü var.

Ama “önceki dönemler sayılmaz” diye hüküm 16 Nisan Anayasa değişikliğinde bence unutuldu ve konulmadı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı