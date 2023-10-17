Orhan Uğuroğlu: Erdoğan sadece Türkiye’ye sadaka gibi verildiği iddia edilen paralara razı oluyor

Suriye batağına saplanmamız sonucu yaklaşık 5 milyon sığınmacı ülkemize geldi.

Bunları büyük çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi hedefledi.

AB ülkeleri ise kapılarını kapatarak para vererek Türkiye’yi sığınmacı kampına dönüştürdü.

Türk milletinin milyarlarca doları sayıları 9-10 milyon ulaşan çeşitli ülkelerin mülteci ve sığınmacıları için harcandı, harcanıyor.

Türkiye bunlara her türlü insani ve ekonomik yardımı yapıyor.

Karşılığında Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’ye sadaka gibi verildiği iddia edilen paralara razı oluyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı