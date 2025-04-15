Orhan Uğuroğlu: Erdoğan 'Demokrasi bir amaç değildir, demokrasi bir araçtır' sözünü tuttu

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Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum diyor ki; “Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, anayasal demokrasi gibi kavramlar çeşitli gerekçelerle demokrasinin bir hukuk düzeni olduğunu anlatır. Bu kavramlarla, bir hukuk düzenine dayanmayan demokrasinin işlemeyeceği vurgulanır. Yani demokrasinin çalışması için hukuka ihtiyaç vardır.”

O halde soruyorum; Adalet Bakanı Yardımcısı olarak siyasetçi olan Akın Gürlek’in anayasal tanıma göre tarafsız ve bağımsız olması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanması nedir sayın Uçum? Yargının siyasallaşmasının en çarpıcı örneği değil midir? Bir hukuk düzenine değil bir siyasi hukuk düzenine dayanan demokrasi asla işlemez. Türkiye’de de işlemiyor zaten. Yargı, yasama ve yürütme başta olmak üzere siyasi iktidarı anayasal sınırları içinde tutan bir hukuk sistemimiz var mı? Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan Yargıtay, uygulatmayan AKP iktidarı değil mi?

Unutulmasın ki AKP iktidarında; Demokrasisiz hukuk, hukuksuz demokrasi var. Recep Tayyip Erdoğan, “demokrasi bir amaç değildir, demokrasi bir araçtır” sözünü tuttu. Tek Adam Rejimi için demokrasi aracını kullandı. Ve artık Erdoğan’ın amacı demokrasi değildir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı