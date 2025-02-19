Orhan Uğuroğlu: Ekrem İmamoğlu'nun tek başına gireceği ön seçimden ne kazanç elde edilecek?

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruların son günü 21 Şubat.

Ekrem İmamoğlu’ndan başka aday henüz çıkmadı.

CHP milletvekillerinin birçoğunu aradım ve sordum:

Aday olmak için sizden imza isteyen oldu mu?

Yanıtları, “Hayır” oldu.

72 saat kaldı ve anlaşıldı ki başka aday da çıkmayacak.

22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP liderliğinde tek adam olduğunu gündemde tutup eleştiren CHP aynı duruma düşmüş olacak.

Peki, İmamoğlu’ndan başka aday çıkmazsa, “One Man Show” olmayacak mı?

CHP’liler eleştirdikleri AKP’lilere karşı nasıl “Tek Adam” eleştirisi yapacaklar?

Aday belirlemede olmazsa olmaz şartı 20 milletvekilinin imzasını almak.

4 eski genel başkan; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterme hakları neden yok?

Ya da eski milletvekillerinden alınacak 20 imza ile neden aday olunamıyor?

81 il başkanınından 20- 30 ya da yüzde 50+ 1’i neden aday gösteremiyor?

Özgür Özel ve kadrosunun aldığı bu kararlar demokratik mi?

Ekrem İmamoğlu’nun tek başına gireceği ön seçimden ne kazanç elde edilecek?

Adı ön seçim olacak ama gerçekte seçim olmayacak ki.

Seçim şartlarının oluşması için birden fazla aday olmalı ki CHP üyeleri kime oy vereceklerini seçebilsinler.

Ya da şöyle söylemek mümkün;

Genel Başkan Özgür Özel ve Parti Meclisi aday olma şartlarını öyle sınırladı ki hangi milletvekili bu durumda son 72 saatte çıkacak bir adaya imza verebilir ki?

Hangi Milletvekili Özgür Özel ile ters düşmek ister ki?

Bu yöntem bilinsin ki İmamoğlu için de doğru bir yöntem değil.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı