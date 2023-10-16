Orhan Uğuroğlu: Eğitimde yoğun dinsel istismar

“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” adlı ÇEDES Projesi her ne kadar büyük tepki çektiyse de okullarda “manevi danışmanlar” İslami eğitim vermeye devam ediyor.

Diyanet, Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak projesi ile pedagojik formasyonu bulunmayan imam ve vaizler “dini eğitim” veriyor.

Cami ve Kur’an Kursları da bu projenin parçası olarak kullanılıyor.

AKP iktidarı tepkileri umursamıyor, muhalefet partileri ise açıklamalar ile projeye sözde eleştiri getiriyor.

Anayasanın “laik” devlet ilkesi açıkça çiğneniyor.

Muhalefet sözde karşı çıkıp ÇEDES’i unutunca AKP iktidarının, “Kız- erkek ayrı okullara” diye gerçek kafa yapısını ortaya koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “İslami Eğitim” için yeni bir adım daha attı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı