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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek

Tıp fakültesi mezunları artı tıpta uzmanlık sınavlarına değil Almanca, İngilizce, Fransızca lisan kurslarına gidiyorlar.

Yüzlerce doktor Avrupa ülkelerine gidiyor, gitmek için lisan eğitimi alıyor.


Erdoğan yurt dışına giden ve gitmeye hazırlanan yeni ya da eski mezun doktorlarımızı duymuyor mu?

Duymadıysa araştırsın öğrensin ve bu beyin göçünü durduracak önlemleri alsın.

Hastane yapmak kolay da yetişmiş doktor bulmak kolay mı?

Söylemeliyim ki;

Sen doktorlara, “güle güle” dedin ben de sana diyorum ki;

Doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek,
Güle güle Erdoğan…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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