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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Aslında Kılıçdaroğlu’nun değil Erdoğan’ın memurlara görevini anımsatması gerekirdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na şöyle tepki gösterdi:

“Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi açıkça bir suçtur.”


Değerli okurlarım,

AKP iktidarında, Tek Adam Rejiminde Türkiye’de her şey tersine döndü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu memurlara anayasal görevlerini hatırlattı.

“Kanunsuz emir uygulamayın” dedi.

AKP lideri Erdoğan bunu kamu görevlilerine, “tehdit” olarak aldı ve Kılıçdaroğlu’nun “suç işlediğini” söyledi.

Ne yani?

Memurlar kanunsuz emirleri uygulasınlar, anayasayı çiğnesinler ve yasalara aykırı işlemler mi yapsınlar.

Aslına Kemal Bey’in değil icraatın başı Recep Bey’in memurlara genelge yayınlaması ve “Kanunsuz emir uygulamayın” diye anayasal görevlerini anımsatması gerekirdi.

Devlet Bahçeli’nin üslubu ile sorayım:

AKP memurların yasa dışı işlem yapmasını mı istemektedir?

Erdoğan ne yapmak istemektedir?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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