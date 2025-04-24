Orhan Uğuroğlu: AKP zihniyeti resmi bayramlarımızı önemsizleştirdi

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Anıtkabir’den canlı yayınlanan 23 Nisan törenlerini izlerken dün yazdığım şu sözün ne kadar haklı olduğunu düşündüm. “Bugün 23 Nisan neşe dolmuyor insan…” Okullara imam atayarak anayasanın laik ilkesi ile halen yürürlükte olan 430 sayılı Tevhidi Tedrisat kanununu göz göre göre çiğneyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Anıtkabir törenine katıldı. Anıtkabir avlusunun dörtte üçü boştu. İnanamadım. Çocukluğumu düşündüm.

Heyette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet protokolü vardı. Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi 1920 yerine 1925 olarak söyledi.

Atatürk’ün benimsemeyenler elbette böyle gaf yaparlar. Devlet protokolü töreninde aynı azınlıkta çocuklar vardı avluda. İşte AKP zihniyeti resmi bayramlarımızı önemsizleştirerek bu hale getirdi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

