Orhan Uğuroğlu: AKP, Fethullah Gülen'den miras kalan kumpas uzmanlığını müthiş uyguluyor

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Çok net şekilde anlaşılıyor ki AKP ya da Saray’da Pelikan gibi bir kumpas üretim merkezi var. AKP’nin kumpas rekortmeni bir parti olduğu gerçeği ortada değil mi? Bu kumpasları daha önce çarpıcı örnekle yaşamıştık. FETÖ’nün Fenerbahçe’ye kurduğu şike kumpasını anımsayalım: FETÖ’cü polis ve savcılar bir çanta üzerinden “şike” delili yaratmaya çalıştılar. Bu alçakça iftira ne yazık ki dava dosyasında yer aldı.

İşte son kumpas vakası: Ekrem İmamoğlu’nun ellerinde bavullar olan bir ekiple bir otele giriş çıkış yaptığı görüntüler AKP kumpas merkezi tarafından AKP medyasına servis edildi. Yandaş medya şöyle iftira attı: İBB, Ekrem İmamoğlu için usulsüz şekilde sinyal kesici cihazı temin etti. Bu cihazları gizlilik için kullanıyordu. İmamoğlu avukatları açıkladı: Gerçek: İBB, Başkan İmamoğlu’nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir. Bu cihazlardan ikisi seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Yandaş medya şöyle iftira attı: Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeye bavullarla geldi, aynı bavullarla ayrıldı. İmamoğlu avukatları açıkladı: Gerçek: Son günlerde basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden, İmamoğlu’na yönelik haksız ve yanıltıcı bir algı operasyonu yürütülmektedir. Fethullah Gülen geberdi gitti ama kumpas uzmanlığı mirasını AKP müthiş uyguluyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı