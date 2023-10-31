Orhan Uğuroğlu: Akılları fikirleri hala Vahdettin’de

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100. Yıl kutlama mesajı şöyle:

– “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.”

25 duygusuz, ruhsuz kelime.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden izledi.

Anımsatmak gerekir ki;

1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla, halifelik ve saltanat birbirinden ayrılıp, saltanat kaldırıldı.

Sultan Vahdeddin bu köşkü Zehra isimli bir cariyesine bağışladı ve yurt dışına kaçtı.

2013’te restore edildi ve 2014’ten bu yana Erdoğan tarafından “Çalışma Ofisi” olarak kullanılıyor.

Akılları fikirleri laik demokratik cumhuriyette değil, Atatürk ilke ve devrimlerinde değil, hala Osmanlı’da hala Vahdettin’de…

Çünkü Osmanlı’nın yönetim rejimi; Otokrasi, Mutlak monarşi, Meşrutî monarşi, İslam Devleti ve Tek Parti Rejimiydi…

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı’nın hükümdarlığı çöktü, 7 düvel tarafından işgal edildi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı