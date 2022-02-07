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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Adalet için boşa mı yürüdünüz?

Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’na diyorum ki;

– Adalet için boşa mı yürüdünüz?


– Erdoğan’ın sandıkta yenilmesi isteniyorsa CHP destek versin ve Mayıs 2023’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için erken seçim kararı alınsın,

– Böylece, Anayasa çiğnenmeden Erdoğan 3. kez aday olabilsin.

– Hak, Hukuk ve Adalet savaşçısı Kılıçdaroğlu anayasanın çiğnenmesine göz yumamaz.

– Seçimi kazanacağınıza güveniyorsunuz ama mühürsüz oyları ve iptal edilen İstanbul seçimi hilelerini asla unutmayın…

Diyelim ki YSK anayasayı çiğneyerek 3. kez adaylığını kabul eder ve Erdoğan da ola ki seçilirse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının meşruiyeti olamaz…

Diploma rezaleti gibi ikinci rezalet yaşanır…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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