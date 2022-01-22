Orhan Uğuroğlu: 60 yıl sonra tahkikat komisyonları yargıda hortladı

Bu yapılanlar; Cumhuriyet Halk Partilileri susturmak için tek başına iktidar olan dönemin Demokrat Parti’nin 18 Nisan 1960’ta kurduğu, 15 üyeli ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan “Tahkikat Komisyonları”nı aklıma getirdi.
Hedefleri; CHP’lileri susturmak, iktidara eleştirilerini engellemekti.
Bugün, Selçuk Özdağ’a yapılmak istenilen tam da budur.
– 60 yıl sonra Tahkikat Komisyonları yargıda hortladı
Yargı o hale getirildi ki;
– Anayasayı çiğnemek suç değil; Anayasayı çiğnetmeyiz demek suç oldu.
Özdağ bu soruşturma ya da yargılamada YSK üyelerinin tanıklığını mutlaka talep etmelidir…
Tüm siyasetçilere de sesleniyorum;
– Susmayın sustukça sıra size gelecek…