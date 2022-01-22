Orhan Uğuroğlu: 60 yıl sonra tahkikat komisyonları yargıda hortladı

Bu yapılanlar; Cumhuriyet Halk Partilileri susturmak için tek başına iktidar olan dönemin Demokrat Parti’nin 18 Nisan 1960’ta kurduğu, 15 üyeli ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan “Tahkikat Komisyonları”nı aklıma getirdi.

Hedefleri; CHP’lileri susturmak, iktidara eleştirilerini engellemekti.

Bugün, Selçuk Özdağ’a yapılmak istenilen tam da budur.

– 60 yıl sonra Tahkikat Komisyonları yargıda hortladı

Yargı o hale getirildi ki;

– Anayasayı çiğnemek suç değil; Anayasayı çiğnetmeyiz demek suç oldu.

Özdağ bu soruşturma ya da yargılamada YSK üyelerinin tanıklığını mutlaka talep etmelidir…

Tüm siyasetçilere de sesleniyorum;

– Susmayın sustukça sıra size gelecek…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı