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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: 60 yıl sonra tahkikat komisyonları yargıda hortladı

Bu yapılanlar; Cumhuriyet Halk Partilileri susturmak için tek başına iktidar olan dönemin Demokrat Parti’nin 18 Nisan 1960’ta kurduğu, 15 üyeli ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan “Tahkikat Komisyonları”nı aklıma getirdi.

Hedefleri; CHP’lileri susturmak, iktidara eleştirilerini engellemekti.


Bugün, Selçuk Özdağ’a yapılmak istenilen tam da budur.

– 60 yıl sonra Tahkikat Komisyonları yargıda hortladı

Yargı o hale getirildi ki;

– Anayasayı çiğnemek suç değil; Anayasayı çiğnetmeyiz demek suç oldu.

Özdağ bu soruşturma ya da yargılamada YSK üyelerinin tanıklığını mutlaka talep etmelidir…

Tüm siyasetçilere de sesleniyorum;

– Susmayın sustukça sıra size gelecek…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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