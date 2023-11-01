Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir’in 18 dairelik ünlü binalarından Taray Apartmanı’nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında diğer apartman sakinleriyle mahkemelik oldu.

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Pamuk’un kitapları sığmadığı için toplamda 6 daire aldığı 50 yıllık Taray Apartmanı için riskli yapı kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına girdi.

Riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi ve yıkımı gerçekleşmeden diğer kat malikleri, apartmanın güçlendirilmesi istemiyle dava açarak nihai karar verilinceye kadar apartmanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdılar.

DHA’nın haberine göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Güneş Çelikcan’ın avukatı Şeyma Toker ile usulen davalı tarafta bulunan 12 kat maliki ve davalı Orhan Pamuk ile avukatları katıldı.

Davacı avukatı Şeyma Toker, binada güçlendirme yapılabileceğini belirterek mahkemeden “Binanın yıkımının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının devamına ve davanın kabul edilmesine karar verilmesini” talep etti.

Binanın 5’te 2’sinin sahibiyim

Pamuk ise sağlamlaştırmaya karşı olduğunu aktararak binanın 5’te 2’sinin sahibi olduğunu vurguladı: “Olayın hem insani hem de hukuki boyutu vardır. Sağlamlaştırma için kat maliklerinin 5’te 4’ünün istemesi gereklidir. Binanın 5’te 2’sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5’te 4’ünü bulmak dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkansızdır. Bu dava uzatmaya yöneliktir. Çeşitli şekillerde uzatılıyor. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın.”

Pamuk’un itirazı reddedildi

Mahkeme, Taray Apartamanı’nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar tedbiren durdurulmasına yönelik Orhan Pamuk’un avukatı tarafından yapılan itirazın reddine, ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkeme, Taray Apartmanı’nda keşif yapılmasına da karar verdi.