Orhan Gökdemir: AKP'nin yeniden biçimlendirdiği din 'Çatalca müftüsü' kılığında göründü

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AKP’nin ele geçirip yeniden biçimlendirdiği din ‘Çatalca Müftüsü’ kılığında bize de göründü. Dirimize kin duyduklarını biliyorduk, ölümüzün arkasından da küfürler savuruyorlar artık. “Dinimize düşmandı, sahnede gebermiş” dedi önce, “Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Böyle bilirdik. Bizim için yanar da elbet” diye devam etti sonra. Beddua okuduğu, sorgusuz sualsiz yanmaya gönderdiği kişi bizim Volkan Konak’tı. Öyle ‘sırat köprüsü’ falan yok artık. Bir saray darbesiyle kaldırıp attılar dinin eski masallarını. Kimin cehenneme gideceğine karar veren memur zebaniler doldurdu yerlerini. Halkı ümmet yapmak isteyen yeni rejimin yeni dinidir.

Yeni dinin bize görünen yüzünün önemi şurada; Çatalca müftüsü bir prototiptir. Çaktırmadan yeni nesil bir ruhban sınıfı yarattılar, ballı maaşlar bağladılar, cumhuriyette imkânsız yetkilerle donattılar. Çatalca Müftüsünün kırk hikayesi var, kırkı da laik cumhuriyetin çöküşü üzerinedir. Peki ne iş yapar bu Çatalca zebanisi? ‘Müftü’ fetva veren kişi demek. Geçtik cumhuriyeti, bu Osmanlı’da bile resmi bir sıfat değildi. Halktan kişilerin dini meseleler hakkında sordukları soruları, daha çok Hanefi mezhebine göre, cevaplarlardı. Bu meslek toplumdaki yaygın cehalet nedeniyle ortaya çıkmıştı. Müslümanların çoğunluğu kitabı yorumlamaktan acizdi, öyle kabul ediliyordu. Bu durumda hepsinin sindirebileceği hap yorumlar için bir makam, müftü, gerekiyordu. Dini cehalet olmadan müftülüğü bir meslek sayamayız.

AKP’nin ele geçirip yeniden biçimlendirdiği din ‘Çatalca müftüsü’ kılığında bize sosyal medya üzerinden göründü. Arsız bir fetva fırlattı üzerimize. İçinde cehalet var, aymazlık var, dini kullanmak isteyen laik cumhuriyetin aczi var, Orta Çağ bakiyesi tarikatların mezarlarından çıkıp dirilmesi var, yolsuzluk var, hırsızlık var, kindarlık var, dindarlık var, işçi düşmanlığı var. Ama ilaç için zerre insanlık yok. Dirimize kin duyduklarını biliyorduk, ölümüzün arkasından da küfürler savuruyorlar artık.

Orhan Gökdemir’in yazısı