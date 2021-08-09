Orhan Bursalı: Ziya Selçuk yanlışları tartışmaya açmalı

Gelelim ana konuya: Ziya Bey erken istifa ettiğine göre bunalmış varsayabiliriz. İplerin asla kendi ellerinde olmadığını görmüştür. Kulislere göre “Hiçbir dediğimi yaptıramıyorum” demiş.

Ne yapmak istedi de yapamadı?

Ziya Bey, eğer Milli Eğitim’e, bu millete bir hizmette bulunmak istiyorsa, Milli Eğitim çarkının dönmesindeki yanlışları tartışmaya açmalıdır.

Nelere karşı çıktı, neler buna rağmen Milli Eğitim’de uygulandı, çark nasıl işliyor, nelerin nasıl değiştirilmesi gerekir?

Ziya Bey bu konuları açar mı bilmiyoruz…

Ama bu millete, kendisine umut bağlayanlara ve destekleyenlere borcu var.

Bunu ödemesi gerekir.

Orhan Bursalı’nın yazısı