Orhan Bursalı: Yeni bir siyasi soğana ihtiyaç var

Herhalde partiyi bir soğana benzetmek pek akla gelen bir benzetme olmaz, dahası gülünç bile karşılanabilir.

Ama hayır, parti ile soğan arasında bence çok anlamlı bir ilişki kurulabilir.

Soğan katman katmandır. Kabukları bir bir kaldırdığınızda öze ulaşırsınız. Yani merkezine.

Parti de bir soğana benzemeli.

Soğanın her bir katmanı, partinin bir yapısal bilgi katmanı olarak görülebilir.

Soğanın kaç katmanı var bilmiyorum ama bir parti için yeterli sayıdadır.

Partinin merkezinden dışa doğru çok farklı konularda bilgi katmanlarıyla donatıldığını ve her bir katmanın birbiriyle ilişki etkileşim içinde yenilikler ürettiğini ve merkezi beslediğini düşünün.

Klasik parti yapısını düşünün, yukarıda anlatmak istediğim yeni bir yapısal örgütlenmenin ne kadar çok uzağındalar, dahası sokağın yapısı ile ne kadar uzaktalar. Soğanın katmanları merkezi korur. Merkez soğanı yeniden üreten en canlı, genetik olarak tüm bilgileri içeren bölümüdür.

Orhan Bursalı’nın yazısı