Orhan Bursalı: Ülkenin en değerli, en büyük varlığı da kendisi

Aslında üç bileşen de kendisi. Ben=Türkiye. AKP=Türkiye. Cumhur İttifakı=Türkiye. Hepsi ben ve hepsi Türkiye.

O altın yaldız kaplı saltanat koltuğunda bu kadar uzun süre oturunca, kaçınılmaz olarak müthiş bir özdeşleşme, aynılaşma, et-kemik gibi bütünleşme, kaynaşma oluyor. Bir ve tek.

Ve ülkenin en değerli, en büyük varlığı da kendisi.

Seçimlere bu hava ile gidiyoruz ve RTE seçmenin önüne tamamen kendini koyuyor. Parti teşkilatı ve küçük ortak mı? Onlar sadece RTE’nin altın yaldızlı koltukta daha uzun süre oturması için birer vazgeçilmez koltuk değneği. Onlar olmadan olmaz.

Orhan Bursalı’nın yazısı