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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: TÜİK, enflasyonu yüzde 20 göstererek efendisi patrona tutunacağı bir ip atıyor 

Sayılar, oranlar, tablolar… Bunlar bir ülkenin içinde bulunduğu koşulları görmek isteyen herkes için ülkenin namusudur. Bunların gerçeği yansıtmaması herkesin aldatılması anlamına gelir. İktidar, TÜİK’i kendisi için kullanışlı bir araca dönüştürdü. Siyasallaştırdı. 

İşverenler, patronlar “TÜİK’in enflasyon oranına göre” zammı düşünüyor. TİSK denen kuruluş kapalı toplantıda hiç utanmadan 3100 TL asgari ücret ileri sürebiliyor. Herkese açık toplantıda ise güya yüzü kızarıyor, “Doğru değil, TÜİK esas” diyebiliyor.


TÜİK, enflasyonu yüzde 20 göstererek efendisi patrona tutunacağı, kârına sarılacağı bir ip atıyor. 

Bir millet aldatılıyor. İşsizlikle, enflasyonla… TÜİK bunun aracı durumunda.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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