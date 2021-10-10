Orhan Bursalı: Tıp Nobeli niye aşıya, Türeci ve Şahin’e verilmedi?

Tıp Nobeli’nin, gerçekten insan sağlığını korumada ve pek çok hastalıkların tedavisinde büyük umutlar doğuran mRNA aşısına veya bu yöntemi geliştirenlere verilmemesi, dünyada pek çok bilim insanında hayal kırıklığı yarattı. Nobel, yıllar önce çok önemli buluşa imza atanlara gitti…

Açıkça, ben de erken bir beklenti içinde değildim; verilseydi, Nobelleri yakından izleyen bilim gazetecisi yönüme sürpriz olurdu.. Hele BioNTech’in kurucuları, mRNA aşısının üreticileri ve bu yöntemle mesela bir çeşit deri kanserini iyileştirme çalışmalarında hayli ilerleyen, bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye verilmesi çok daha büyük sürpriz olurdu.

Dünyayı saran büyük salgına karşı milyarı aşan insana uygulanan ve yüzde 95’ten fazlasının hayatını kurtaran, bu büyük aşıyı geliştirenlerden daha önemli ne olabilirdi, diyen bilim insanları var.

Nobel Komitesi’nin ise acelesi yok. Daha bu komite, güncel davranmaya pek yanaşmıyor; çünkü incelendiğinde verdikleri Nobeller bazen 30 yıl öncesinin çok önemli buluşları bile olabiliyor. Aziz Sancar ve Nobel’i paylaştığı diğer iki bilim insanının buluşları da Nobel aldıkları tarihten 20 yıl öncesine dayanıyor! Şanslıymışlar!

Orhan Bursalı’nın yazısı